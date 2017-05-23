Мэрия Бишкека уволила мусульманку из-за хиджаба

Ведущая специалистка отдела международного сотрудничества мэрии города Бишкека Сейиль Маданбекова утверждает, что ее уволили из-за ношения платка.

По ее словам, руководитель аппарата Мелис Жунушалиев пару раз провел с ней беседу по поводу того, что она ходит с покрытой головой, и сказал, что, видимо, ей придется написать заявление об уходе по собственному желанию.

«Я сказала, что не буду писать заявление и не уйду. Потом он объявил мне выговор, опять вызвал к себе и потребовал написать заявление. При этом сказал, что если я не уйду по собственному желанию, то меня уволят по статье. Я сказала, что пусть увольняют, а я оставляю за собой право обратиться в суд. Я семь лет проработала госслужащей и работала хорошо. Ни одного выговора не получала», – сказала она.