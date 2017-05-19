Турция отказывается от штурма Ракки

(Схема рассматривавшегося варианта взятия Ракки ВС Турции и ее союзниками)

Турция отказывается участвовать в штурме столицы ИГИЛ* Ракки - такое заявление сделал Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с Дональдом Трампом.

"Мы обсудили во время визита в США операцию в Ракке. США очень чувствительно воспринимают эту операцию. Я сказал, что мы не будем участвовать в операции, если там будет YPG", - пояснил турецкий лидер.

Таким образом, Эрдогану не удалось добиться отказа Белого дома от штурма Ракки с участием курдских неокоммунистов в пользу сценария ее взятия "суннитской коалицией" - Турции, стран Арабского залива и их союзников из числа сирийской происламской оппозиции.

С другой стороны, хоть это и проигрыш Анкары в краткосрочной перспективе, в долгосрочной у нее остаются возможности нейтрализовать его последствия. Так, надо понимать, что Ракку будут штурмовать не столько курдские коммунисты, сколько сборная солянка т.н. Сирийских Демократических Сил (SDF), в которую наряду с ними входят и арабские племенные формирования. И, например, в районе Тель-Рифата туркам сейчас удается добиться раскола в рядах SDF, в результате которого его арабская фракция Джейш Сувар согласилась передать этот район Сирийской Свободной Армии, невзирая на сопротивление своих "курдских" союзников (коммунистов).

В этом смысле, чем больше территорий, населенных арабами, придется контролировать курдским коммунистам, тем менее устойчивыми и более уязвимыми будут их позиции. Так что, это как раз тот случай, когда проигрыш сражения не означает проигрыша всей войны.

* - запрещена в РФ