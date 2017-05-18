Австрия будет штрафовать за ношение никаба

Парламент Австрии проголосовал за запрет ношения паранджи, никаба и других предметов одежды, полностью закрывающих лицо, в общественных местах.

Уже с октября этого года мусульманок, закрывающих свое лицо, будут штрафовать на сумму 150 евро.

Отмечается, что запретительные меры австрийские власти принимают с целью скорой интеграции беженцев.

Кроме того, в рамках этой инициативы беженцы и мигранты с высокими шансами на получение такого статуса будут обязаны в течение одного года посещать интеграционные курсы, на которых им будут преподавать немецкий язык и рассказывать о «ценностях» австрийского общества. Также беженцам придется в определенном объеме отработать на общественных работах без денежного вознаграждения. Тем, кто откажется это делать, будет сокращено социальное пособие.