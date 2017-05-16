Подорожала нефтяная корзина ОПЕК

15 мая цена нефтяной корзины ОПЕК возросла до $49,72 за баррель, тогда как в предыдущий день она составляла $48,27 за баррель. Об этом сообщается на сайте картеля.

Нефтяная корзина — это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 13 стран картеля (ранее было 14, но по итогам встречи 30 ноября в Вене Индонезия приняла решение приостановить членство в картеле). Термин «корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года.

На данный момент в состав корзины входят следующие сорта нефти: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) and Merey (Венесуэла).

Историческим максимумом для корзины картеля является ценовая отметка $140,73 за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 год.