Родственники: ФСБ убило мигрантов, назвав их террористами

Родственники убитых силовиками граждан Таджикистана, которых объявили террористами, заявляют, что убитые были обычными мигрантами.

Напомним, «спецоперация» по поимке террористов произошла 19 апреля во Владимирской области.

Уничтоженными «террористами» были 30-летний Ибодулло Валиев, в и 26-летний Шарифхон Бозоров.

Как сообщил их родственник Фазлиддин Гафуров, убитые работали 7 лет на даче в качестве охранников и помощников по хозяйству.

Гафуров рассказывает, что вечером 18 апреля он говорил с обоими по телефону и через три дня пытался еще раз связаться, но безуспешно. Когда он приехал в коттедж, где работали его убитые родственники, он не обнаружил их там. Местные жители сообщили ему, что здесь убили двоих.

Гафуров утверждает, что на месте происшествия не было следов стрельбы. Их просто убили.