Крым: силовики пришли на обыски с опросниками

Крымскотатарская газета «Авдет» сообщает, что 6 мая в домах крымскотатарских мусульман прошли обыски. Силовики провели рейды в селах Къапсихор (Морское) и Къутлакъ (Веселое) Судакского района.

По сообщению местной активистки Леноры Дюльбер, силовики нагрянули в дома крымскотатарских мусульман «в рамках мер по профилактике экстремизма».

Нежданные гости пришли на обыски подготовленными – у них имелись специальные опросники, по которые, силовики, видимо, хотели определить «экстремистские» взгляды мусульман. Вопросы, в частности, были такие: «В какую мечеть ходите? Ходите ли на кладбище и что там делаете?».

Ленора Дюльбер сообщает, что ответы оформлялись как объяснения, под которыми необходимо было оставить подпись. Она также отмечает, что в ходе общения «выяснилось, что данная «акция» централизованная и проводится по всему Крыму до 11.05.2017 г.»