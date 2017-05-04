ЕС в Чечне интересуют права не человека вообще, а только геев

Интересное дело - сколько было похищений и убийств в Чечне, в том числе, известных журналистов, сколько было избиений и посадок тех, кто носил бороду не той длины или хиджабы не того цвета, и ничего из этого особо не волновало международное сообщество.

И вот, несколько месяцев назад в информационное пространство была вброшена новость о массовых похищениях, пытках и даже убийствах гомосексуалистов, которые якобы происходят в Чечне.

Все попытки выяснить хотя бы одно имя пострадавщего завершились неудачей - в ответ либеральные СМИ неизменно, либо говорят о том, что не могут их раскрыть по соображениям безопасности, либо показывают тела с синяками и гематомами, но с закрытыми лицами. При этом сами утверждают, что некоторые из потерпевших уже уехали из Чечни и России, и стало быть, ничего не мешает этим гюлчатаям "открыть личико".

И вот, после заявления Госдепом США протеста Москве в связи с мифической охотой на геев в Чечне, уже министры иностранных дел аж пяти стран ЕС сделали то же. Маргот Валльстрём (Швеция), Зигмар Габриэль (Германия), Борис Джонсон (Великобритания), Берт Кундерс (Нидерланды) и Жан-Марк Эйро (Франция) выразили Москве "глубокую взволнованность многочисленными сообщениями международных организаций" о преследовании гомосексуалистов в Чечне. Они потребовали от Москвы, "чтобы репрессии немедленно прекратились, пострадавшие получили помощь, а виновные предстали перед судом".

Степень этого цинизма, конечно, поражает. А суть цинизма заключается в том, что вой вселенского масштаба поднимается в отношении "геноцида", ни одной конкретной жертвы которого пока не установлено. При том, что сотни фактов похищений, убийств пытками, бессудных расправ - в отношении вполне конкретных мусульман на том же Кавказе, прогрессивная общественность лицемерно игнорирует.