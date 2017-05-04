Муфтий Москвы считает приговор Велитову необъективным

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов прокомментировал обвинительный приговор, вынесенный имаму мечети «Ярдэм» Махмуду Велитову на прошлой недели. Он назвал судебный процесс необъективным и выразил надежду, что «процесс не является «показательной поркой» или же попыткой загнать представителей духовенства в определенные суженные рамки тотального контроля».



«Надеюсь, что приговор, вынесенный Махмуд-хазрату Велитову, будет пересмотрен, а новое решение будет более объективным, принятым с учетом всех обстоятельств», - говорится в заявлении муфтия, которое приводит пресс-служба Духовного управления мусульман РФ.



Ильдар Аляутдинов также отметил, возможно, что «некоторые сказанные имамом выражения, пусть даже обладающего большим опытом, были сформулированы недостаточно верно, но не думаю, что они несли в себе какой-то злой умысел и уж вовсе не имели целью оправдать терроризм, порицаемый исламом».



Московский муфтий подчеркнул, что знаком в имамом Махмудом Велитовым не первый год и считает его уважаемым человеком, который проработал в духовной сфере достаточно длительное время.