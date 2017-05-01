Австрийский президент вступился за хиджаб

Президент Австрии Александр ван дер Беллен считает, что нужно бороться с растущей исламофобией. Он призвал всех австрийских женщин надеть головные платки в знак своей борьбы с этим явлением . Об этом сообщает The Independent.

«Не только мусульманские женщины – все женщины могут надеть головной платок, и если настоящая и разнузданная исламофобия будет продолжаться, то придет день, когда мы должны будем попросить всех женщин носить головные платки – абсолютно всех! – как знак солидарности с теми, кто делает это из религиозных соображений», – заявил австрийский президент на встрече с учащимися одной из школ.

По мнению Александра ван дер Беллена, каждая женщина имеет право одеваться, как ей нравится.

Напомним, в конце марта в Австрии правительство запретило мусульманкам носить в общественных местах никаб и паранджу - предметы одежды, которые полностью закрывают лицо. Инициатором запрета выступил министра иностранных дел Австрия Себастиан Курц.