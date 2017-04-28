Дагестанские силовики заинтересовались родственниками профучетников

В Дагестане силовики заинтересовались родственниками людей, которые поставлены на так называемый профилактический учет. Как сообщает «Кавполит», в Унцукульском районе в местный отдел внутренних дел вызываются близкие родственники лиц, стоящих на профучете.

В отделе им задают вопросы, касающиеся их личной жизни. В частности, силовиков интересует место работы, род деятельности, источники дохода и семейное положение.

«Все, за исключением некоторых, беспрекословно выполняют это требование. Спрашивают, где учатся дети, школьники они или студенты; если кто-то умер из родственников, при каких обстоятельствах, где и когда», – сообщает собеседник «Кавполит».