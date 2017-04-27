В Казани откроется международная выставка «Russia Halal Expo»

В Казани откроется выставка индустрии халяль «Russia Halal Expo». Мероприятие пройдет с 18 по 20 мая в рамках IX международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017».



Свою продукцию на выставке представят российские производители и зарубежные марки.



«Основной целью выставки является развитие брендов отечественных производителей продукции и услуг халяль, продвижение экспортного потенциала российских производителей, привлечение инвестиций в отечественный сектор халяль, увеличение доли качественной продукции в российской экономике, реализация программы по импортозамещению», - сообщает оргкомитет экспозиции.

Также в ходе мероприятия планируется проведение технических семинаров и консультаций с представителями министерств и ведомств по вопросам экспорта продукции за рубеж.