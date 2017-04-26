В Сочи скоро откроется мечеть

Муфтий Адыгеи и Кубани Аскарбий Карданов сообщил, что в ближайшее время в Сочи скоро откроется исламский культурный центр. Он также рассказал, что возведение этого комплекса велось на средства верующих последние полтора года.

Центр представляет собой трехуровневое здание, которое будет вмещать около тысячи посетителей. Помимо двух молельных залов для мужчин и одного для женщин здесь также разместятся классы для обучения Ислама.



Муфтий Карданов отметил, что для мусульман Кубани открытие центра станет по-настоящему знаковым событием. Сегодня на всей территории Краснодарского края с многомиллионным населением действует всего лишь семь мечетей.



В столице региона - Краснодаре - до сих пор нет ни мечети, ни молельной комнаты, в которых мусульмане города могли бы совершать молитвы, и они вынуждены приезжать в мечети близлежащих населенных пунктов Адыгеи. Это большая проблема, и руководство Духовного управления мусульман Адыгеи и Кубани рассчитывает, что ситуация изменится.