На Урале запретили хиджаб, но разрешили шпионить

В городе Серов Свердловской области в медицинском колледже запретили ношение хиджабов. Кроме того, за аккаунтами студентов будут следить с помощью активистов из так называемого отряда «Око». Об этом со ссылкой на директора колледжа Елену Шевалову сообщает местное издание «Глобус».

«Запрет на ношение хиджаба прописан в правилах внутреннего распорядка. Требование к одежде сейчас единое для занятий практического и теоретического обучения. Ввели потому, что были лица, которые посещали занятия в национальных одеждах», — заявила Елена Шевалова.

Стоит отметить, что директор колледжа, который посещают мусульманки, должна знать, что хиджаб не является национальной одеждой, а является обязательным предметом одежды мусульманки.

Также Шевалова сообщила, что активисты из отряда «Око» намерены шпионить за аккаунтами студентов в социальных сетях.

«Ребята наблюдают сайты, отслеживают электронную почту студентов и своих друзей. На предмет выявления проэкстремистских наклонностей. Сейчас мы отслеживаем абсолютно все Инстаграмы студентов», - сообщила директор колледжа.

Напомним, недавний скандал с запретом хиджаба в школе татарского села Белозерья закончился отменой приказа директора школы. Обсуждение хиджаба тогда вышло на федеральный уровень, и на защиту мусульманок встал, в частности, Рамзан Кадыров.