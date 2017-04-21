Жена и дочь вице-президента США надели хиджаб

Вице-президент США Майк Пенс, который прибыл в Индонезию с рабочим визитом, посетил мечеть Истикляль в Джакарте . Она является крупнейшей мечетью в Юго-Восточной Азии.

Вместе с Пенсом в Индонезию прибыли его жена и дочь. Во время посещения мечети женщины надели на голову шарфы.

«В вашей стране, как в моей, религия объединяет, а не разделяет», - заявил Майк Пенс, который является христианином-евангелистом.

Майк Пенс завершил свое десятидневное турне по странам Азии и анонсировал, что Дональд Трамп планирует посетить саммиты Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)и стран Восточной Азии на Филиппинах, а также саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.