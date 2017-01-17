Все-таки убили: старик-мусульманин умер в колонии

70-летний мусульманин Тагир Хасанов, о деле которого мы не раз писали, осужденный за то, что у него снимали квартиру лица, якобы впоследствии уехавшие в запрещенный в России ИГИЛ, умер в Саратовской колонии сегодня утром, 17 января.

Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение!

Никак иначе кроме как изуверским убийством произошедшее назвать нельзя, потому что парализованного старика с кучей тяжелых болезней, включая смертельные (рак) до последнего держали в колонии, даже не переводя его в тюремную больницу, уже не говоря о том, чтобы освободить его для лечения.

Конечно, это делалось сознательно. Ведь того же юкосовского юриста Алексаняна выпустили хотя бы умереть на воле, чтобы снять с себя ответственность за его неизбежную смерть в местах заключения. Хасанова же держали до последнего, да еще и готовили к этапу, прекрасно отдавая себе отчет в его состоянии здоровья.

Это и не случайность, и не ошибка. Две недели назад точно так же убили 24-летнего студента Руслана Сайфутдинова, сперва избив его, а потом отказав ему в медицинской помощи. И такое совпадение на протяжении 2-х недель указывает на то, что УФСИНу, по-видимому, дана установка - показательно расправляться с людьми, осужденными за участие в ИГИЛ или содействие ему.

Наши читатели хорошо знают, что нас трудно обвинить в симпатиях к ИГИЛ, и это мягко говоря. Но на притянутость за уши обвинений в содействии ИГИЛ Хасанова указывали многие немусульманские правозащитники и журналисты, что же касается Сайфутдинова, нереалистичность обвинений в его адрес очевидна любому человеку, немного разбирающемуся в этой теме, о чем мы писали применительно к его делу.

Кроме того, повторим свою позицию еще раз - в соответствии с его собственными законами государство обязано обеспечить любому заключенному, за что бы он ни был осужден, соответствие условий исполнения его наказания официальным. И если государство считает, что наказанием за такие преступления должна быть смерть, то и логично ввести смертную казнь, и приговаривать к ней в таких случаях. Если же человек приговаривается к лишению свободы, а фактически в заключении его потом убивают, то это есть ни что иное как государственный терроризм.

Что, собственно, ни разу не удивительно, если помнить, что речь и идет о государстве - террористе.