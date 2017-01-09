Россия: еще одного мусульманина убили на зоне

В российской колонии убили еще одного мусульманина. И именно за то, что сочли его опасным мусульманином.

Это произошло в ИК-1 Кургана, где скончался 24-летний Руслан Сайфутдинов. Как заявляют его близкие, скончался после постоянных и методичных избиений. После побоев у Сайфутдинова отказала пищеварительная система и 6 января его, в результате вмешательства правозащитников, госпитализировали в курганскую больницу, однако, после обследования отправили обратно, решив, что его состояние удовлетворительно. Через день он скончался.

Сайфутдинов был уроженцем Оренбургской области и студентом Тюменской государственной медицинской академии. 21 апреля 2015 года его приговорили к 3 годам лищения свободы по статье 359 УК ("Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях"). В приговоре говорилось об "участии в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики в составе антиправительственных сил". Теперь же во всех сообщениях о его смерти говорится о его участии в запрещенном в России ИГИЛ.

Что тут можно сказать?

Во-первых, даже, если считать, что он был учасников ИГИЛ, это не оправдывает его садистского убийства, если только не считать, что Россия от ИГИЛ не должна отличаться. Свое наказание он получил и, в соответствии с российским законом, должен был его отбыть.

Во-вторых, масса фактов указывает на то, что ни в каком ИГИЛ он, конечно, не участвовал, и скорее всего, вообще не воевал в Сирии. Если бы были реальные доказательства его участия в ИГИЛ, его бы приговорили не к 3 годам, а годам к 10, учитывая то, что даже Варваре Карауловой, которая никуда так и не попала, дали 5. Далее, в качестве главного доказательства его "наемничества" была использована пачка долларов, "найденных" у него при обыске, которую он якобы получил за участие в боевых действиях. В то время, как все прекрасно знают, что те, кто едут в Сирию добровольцами, не получают за это деньги, а наоборот, тратят свои. Ну и, наконец, нам неизвестно еще ни об одном случае, когда человек, реально участвовавший в сирийском джихаде, вернулся бы в Россию, тем более, из ИГИЛ. Да, есть те, кто по тем или иным причинам уезжает в соседние страны. Но в Россию? Это фантастика.

Скорее всего же, Сайфутдинова убили просто за то, что он учился в Новосаситлинском медресе, и мог быть как-то связан с известым проповедником Абу Умаром Саситлинским, выдавленным теми же федералами из страны, и впоследствии обвиненным в терроризме, вербовке боевиков и т.п., несмотря на то, что он занимается прозрачной благотворительной деятельностью.

И это далеко не первый случай, когда силовики, не имея возможности расправиться со своими противниками, оказавшимися за рубежом, отыгрываются на их близких, оставшихся в России.