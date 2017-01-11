Старого мусульманина продолжают истязать в колонии

(На фото - обездвиженный Тагир Хасанов в заключении)

В ноябре прошлого года мы писали о том, что мусульманскому правозащитнику Марату Ашимову удалось добиться медицинской помощи 70-летнему заключенному Тагиру Хасанову, парализованному и больному раком. Напомним, что его приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что его квартиру арендовали лица, которые потом (якобы) уехали в ИГИЛ (запрещенный в РФ).

Однако это облегчение в виде медицинской помощи принципиально проблемы не решило. Хасанов по сути смертельно болен, и такой человек, по российским законам, в обычной колонии находиться не должен - его следует или лечить в тюремной больнице, либо, если в ней нет условий для такого лечения (а это так), освободить, чтобы он мог лечиться сам.

Однако вместо этого теперь его теперь собираются этапировать в колонию из Нижегородской области в Самарскую. Зимой, в промерзшей машине, на носилках.

При этом, как всегда УФСИН пытается снять с себя ответственность за последствия своих действия, заявляя, что этапировать его просил сам Хасанов. В то же время журналист Ирина Славина утверждает, что, напротив, Хасанов писал заявление с просьбой не этапировать его никуда, так как он может этого не перенести, а оставить в Нижегородской области, где живут его родные.

При этом помимо того букета тяжелых заболеваний, о которых мы писали, по словам Славиной, у Хасанова уже диагностирован рак с метастазами в кости.

Укажем в этой связи, что наиболее известным случаем, когда человека с тяжелым заболеванием держали в заключении, лишая его возможности лечиться, был юрист ЮКОСа Алексанян, которого выпустили перед самой смертью, чтобы он умер не в колонии. Однако с мусульманами эти случаи случаются сплошь и рядом. Так, только позавчера мы писали об избитом в колонии 24-летнем мусульманине Руслане Сайфутдинова, которого привезли в курганскую больницу за медицинской помощью, но отправили оттуда обратно, после чего он скончался.