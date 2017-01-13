Иран: "аятолы" грызутся за власть

(На фото - Ибрахим Раиси)

Уже в день смерти бывшего президента Ирана Али Акбара Рафсанджани, мы написали о том, что она может быть воспринята как убийство в рамках идущей сейчас в Иране борьбы за власть в ожидании смерти его нынешнего главы Али Хаменеи. Последовавшие за этим события, когда похороны Рафсанджани вылились в стихийные протесты против России и участия Ирана в войне в Сирии, подтвердили наше предположение.

Теперь уже эксперты по иранской политсистеме в открытую говорят о том, что либерал Рафсанджани мог быть убит, чтобы расчистить путь к власти ставленнику иранских ястребов (силовиков и спецслужб) Ибрахиму Раиси.

Раиси 56 лет, он ученик Асана Кудса Разави и глава крупнейшего шиитского паломнического комплекса в Кербеле, то есть, фактически осуществляет контроль за шиитским аналогом Хаджа.

За пост преемника Хаменеи с ним могут конкурировать "аятолы" Хашеми Шахруди, Садик Лариджани и нынешний президент Ирана Хасан Роухани. Однако последний, как и таинственно умерший Рафсанджани, считается представителем либералов, заинтересованных в осуществлении иранского аналога горбачевской Перестройки. Что же касается первых двух, преимуществом Раиси над ними является не только его нынешняя должность, но и происхождение - он считается сейидом, то есть, потомком пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, и носит черный тюрбан, который в шиитской традиции символизирует это.

По совокупности же, многие эксперты считают, что консервативное крыло внутри режима, которое в частности стоит за участием Ирана в войне в Сирии и использует ее для усиления своих позиций и нейтрализации либералов, ведет сейчас к власти Раиси, который должен будет возглавить режим после смерти Хаменеи.

И не исключено, что в предверии прихода к власти в США Трампа, который в отличие от Обамы собирается снова серьезно взяться за Иран, иранские силовики решили "подчистить" свою потенциальную "пятую колонну".