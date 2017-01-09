Иран: зачистка перед приходом Трампа?

В Иране умер бывший президент страны Али Акбар Рафсанджани (на фото).

На первый взгляд, ничего странного в этой смерти нет - умершему на ее момент уже исполнилось 82 года, поэтому вполне мог отправиться в мир иной по состоянию здоровья, как и сказано в официальном сообщении.

Однако фон этой смерти заставляет, как минимум, задуматься о том, что ее "естественная причина" является не единственно возможной. А фон этот таков, что в последнее время в Иране ждали и ждут смерти давно и тяжело больного первого лица страны - Али Хаменеи. Которая теоретически могла бы привести к усилению влияния партии либералов, учитывая то, чо Хаменеи представляет во власти консерваторов. Тем более, что на недавних выборах победу одержали именно либералы. Но тут вдруг умирает видный представитель либералов - Рафсанджани, который в 90-е годы затеял было иранскую Перестройку, но потом был смещен хомейнистскими "аятоллами", пока она не успела зайти слишком далеко.

Это интересно еще и тем, что в последний месяц своего президентства Барак Обама, судя по всему, пытается сделать многое, из того, что не успел за предыдущие годы, чтобы максимально усложнить своему преемнику Трампу реализацию его отличающейся стратегии. Это и принятие при фактической поддержки США резолюции ООН о незаконности еврейских поселений, которые хочет поддержать Трамп, и максимальная демонизация путинской России на всех уровнях в Америке в то время, как Трамп хотел нормализовать с ней отношения, и действия на иранском направлении.

А что же происходит на иранском направлении? Напомним, что именно Обама вывел Иран из под санкций, за что его подвергает резкой критике Трамп. В теории такой шаг был призван усилить в Иране прозападную либеральную партию. Но на практике, учитывая начавшуюся в Сирии войну, приобретшую характер суннитско-шиитской, это привело к усилению в Иране своих ястребов, которые благодаря этой войне нейтрализуют своих либералов, точно так же, как Путин российских - благодаря той же войне, а перед ней крымнашу. А сейчас, при поддержке США максимально активизировалось, не считаясь ни с какими потерями, наступление иракских шиитов на Мосул. Почему? Куда они так спешат?

Вполне возможно, что это свяано как раз с грядущим уходом Обамы из Белого дома. Потому что, конечно, Трамп не менее серьезно настроен на ликвидацию запрещенного в России ИГИЛ, и потому задачу взятия Мосула тоже будет решать. Но совершенно не факт, что он бы захотел решать ее в пользу иракских шиитов, так как это ведет к усилению Ирана, а Иран он, напротив, собирается ослаблять, судя по его словам.

В таких обстоятельствах иранские ястребы заинтересованы в том, чтобы выжать максимум из остатка президентства Обамы. Это, с одной стороны. С другой стороны, вполне возможно, они готовятся к грядущему приходу к власти Трампа и смерти Хаменеи, которыми могли бы воспользоваться иранские либералы.

И в этом контексте смерть Рафсанджани не кажется такой уж "случайной".