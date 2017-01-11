В хиджабный скандал вмешался муфтият

Первый заместитель ДУМ РФ Рушан Аббясов заявил, что управление работает над разрешением конфликта с платками в селе Белозерье в Мордовии.

Напомним, в татарском селе Белозерье в Мордовии в конце 2016 года разгорелся конфликт вокруг ношения учительницами-мусульманками платков. Учителя жаловались на прессинг со стороны администрации школы, которая угрожала увольнением и вызовами ФСБ.

«Проблема поднимается не впервые. Она существует несколько лет. В предыдущем случае нам удалось прийти к общему мнению. Я считаю, что подобное решение может быть принято и сейчас», - заявил Аббясов.

Он напомнил, что несколько лет назад управлению удалось с помощью переговоров решить вопрос с запретом на ношение платков в медицинском вузе: «Мы объяснили, что в платке нет никакого экстремизма и ношение платка – это обычай татар и мусульман».

Представитель муфтията также сообщил, что над разрешением конфликта в Белозерье начали работать юристы ДУМ РФ. «Мы постараемся найти выход из ситуации, объединив для этого свои силы, выступив с позиции Духовного управления мусульман РФ. Мы всегда будем защищать права наших мусульман. К работе подключены наши опытные юристы», – заявил Аббясов.