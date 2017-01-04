Премьер Турции: Трамп должен прекратить поддержку "курдов"

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подверг резкой критике уходящего президента США Барака Обаму за политику этой страны, которая привела к образованию на севере Сирии крупных анклавов, подконтрольных курдской террористической организации PYD - YPG (Демократический Союз - Силы самообороны). Он выразил надежду на то, что новый президент США Дональд Трамп откажется от этой политики.

"То, что делают США под флагом борьбы с террором в Сирии, это вооружают террористов YPG, создавая им возможности для атак против Турции. Я надеюсь, что новая администрация Трампа положит конец этой подлости, так как пришло время друзей и врагов и их отделения друг от друга", - заявил Йылдырым

Йылдырым адресовал ультиматум уже новой администрации США - сделать выбор между союзническими отношениями внутри НАТО и поддержкой курдских террористов.

"Годами Турция и США были союзниками по НАТО, и эти укорененные отношения не могут подвергаться сомнению из-за террористической группы. Но сейчас пришло время выбрать, вы с Турцией или террористами", - сказал он.

Напомним, что в этом вопросе очень часто происходит путаница, вызванная тем, что многочисленные комментаторы рассуждают об абстрактных "курдах", которых поддерживают США и против которых де воюет Турция.

На самом же деле, у Турции нет проблем с курдами как таковыми - ни внутри страны, где большинство из них являются ее патриотами, ни в Ираке, где турецкое правительство тесно сотрудничает с правительством Иракского Курдистана, ни в Сирии, где Анкара имеет нормальные отношения с Курдским Национальным Конгрессом Сирии.

Вопрос упирается в военно-политическую сеть организаций с разными для каждого региона названиями, но вылупившимися из Рабочей Партии Курдистана (РПК), и по-прежнему связанными между собой, на что указывают портреты ее идола - Оджалана у всех них.

РПК является организацией, которая в советские времена рассматривала борьбу курдов как часть борьбы за мировую революцию, и сейчас фактически продолжает рассматривать ее так же, чем и объясняется значительное количество добровольцев из разных стран - идейных леваков в ее рядах. То есть, курды для этих интернациональных революционеров по целям и международных террористов по методам являются инструментами и пехотой, не более.

В этой связи бросается в глаза политика двойных стандартов т.н. "международного сообщества", которая признает террористической организацией Джабхат ан-Нусра (Джейш Фатх аль-Шам), связанную с Аль-Кайдой, но не признает ею PYD - YPG, не менее явно связанную с РПК.

Впрочем, учитывая то, что все остальные силы в Сирии США уже успешно настроили против себя, существуют большие сомнения, что Трамп откажется от поддержки курдских террористов.