Ильми Умеров назначен террористом до решения суда

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в России), крымскотатарского активиста Ильми Умерова включили в список террористов и экстремистов. Перечень «запрещенных» лиц размещен на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. В данном списке он числится под номером 5826.

При этом следствие по возбужденному против него делу еще не закончено. «Против меня в мае 2016 возбуждено надуманное уголовное дело по статье «экстремизм», пока продолжается следствие, документы еще в суд не передали – это я о презумпции невиновности… Впрочем, о чем это я?» – написал Ильми Умеров на своей странице в Facebook.

Данный ярлык экстремиста-террориста не позволяет ему пользоваться услугами банка. В этом он убедился лично, когда пытался оплатить в банке штраф, присужденный ему за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа, запрещенного в России с 26 апреля 2016 года.

«Сотрудники банка, посоветовавшись со своим начальством, извиняясь, рассказали мне, что любые банковские операции от моего имени невозможны, т.к. Ильми Умеров заблокирован в программе как «ЭКСТРЕМИСТ», – рассказал он.

При этом, как оплачивать штраф, который нужно погасить до 9 января, Ильми Умеров не знает.

Напомним, на 59-летнего Умерова заведено уголовное дело по статье 280.1 УК РФ за призыв в эфире ATR к действиям, которые «угрожают территориальной целостности Российской Федерации».