Турция и Россия обсуждают Сирию. Что дальше?

(На фото - Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу)

Москва выполнила в Сирии ту задачу, к которой так долго стремилась - взятие Алеппо, не считаясь ни с какой ценой. Правда, не считаться она собиралась с чужой ценой, а заплатить пришлось и свою - ту, на которую она совсем не расчитывала.

И что дальше? На эту тему, очевидно, и идут переговоры последнего времени между Россией, Ираном и Турцией, которых можно считать ключевыми внешними игроками в сирийских событиях, учитывая то, что Запад уже давно упустил свою инициативу и озабочен исключительно борьбой с ИГИЛ*.

Россия уже начала нести ощутимые потери, причем, весьма тревожные в своей символичности, но дальше, по мере засасывания в воронку конфликта, их будет все больше и больше. И Турция сейчас предлагает ей реалистичный сценарий выхода из этой западни. На днях ее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу озвучил его пункты: устанавливается режит общенационального перемирия и начинаются политические переговоры. При этом Асад, по мнению Анкары, должен уйти, фактически это является необходимым условием для того, чтобы в Сирии могло появиться какое-то политическое пространство, пусть даже символическое и декоративное, которое будут признавать противоборствующие стороны. В противном случае ничего общего между территориями, контролируемыми режимом, и территориями, контролируемыми оппозицией, не будет - если, конечно, кто-то не подчинит себе кого-то через кровавую войну.

Проблема в том, что Асад совершенно очевидно настроен на дальнейшую войну и обсуждать свою отставку, особенно теперь, после взятия Алеппо, даже не собирается. Вопрос в том, определилась ли со своими дальнейшими планами Москва?

У Москвы в принципе есть зацепка для дальнейшего продолжения войны, теперь уже в направлении Идлиба. Она требует размежевания между повстанцами и силами Джабхат ан-Нусры (Джабхат Фатх аль-Шам)*, настаивая на том, что на последних перемирие распространяться не будет. Собственно, то же самое было во время операции в Алеппо, несмотря на то, что у ДФШ в нем было от силы пара сотен бойцов, а бомбили и горожан, и тысячи повстанцев из других группировок.

Но, например, США ведут с ДФШ свою войну, однако, она не затрагивает не только мирного населения, но и других оппозиционных группировок - прицельные удары время от времени наносятся именно по лидерам и штабам ДФШ. Сможет ли так действовать Москва и, главное, захочет ли, учитывая то, что в отличие от Запада главной целью ее военной операции изначально была не борьба с ИГИЛ и ДФШ, а сохранение режима Асада?

Будет ли теперь сказано Асаду, что он должен уйти? Или, что он может остаться, но о возвращении под контроль всей Сирии ему надо забыть? Тем более, что еще надо восстанавливать разрушенное - восстановление одного Алеппо обойдется Асаду и спонсирующим его Тегерану и Москве в миллиарды долларов, либо просто непонятно, зачем было приобретать эти развалины.

Либо все-таки, вдохновившись Алеппо, Россия с Ираном решат продолжить войну до победного конца, пока не падет последний оплот, подконтрольный оппозиции? Но во сколько послов, самолетов, оркестров и министров может обойтись такая война, уже не говоря о миллиардах долларов из дырявого бюджета?

По-видимому, сейчас, перед наступлением новогодних запоев, в Кремле пытаются судорожно подсчитать ту цену, что придется и что не хочется платить за дорогостоящую игрушку под названием "Сирия", и в зависимости от своих возможностей принять решение, как действовать дальше.

* - запрещены в России