Россия заплатила за Алеппо дорогую цену

Вчерашнее крушение самолета Ту-154, который вез пропагандистский спецназ Кремля с концертом на руины Алеппо, шокировал не только Россию.

Ведь это такая потрясающая демонстрация тщетности путинской победы в этом самом Алеппо, а также иллюзорности его превосходства над тысячами сирийцев, которые не могли дать отпор его ВКС, оставленные миром с ними один на один.

Но разве православные россияне не читали свое Писание, в котором сказано: "человекам это невозможно, Богу же всё возможно" (Мф. 19, 16-26)? И они увидели это явное Божественное вмешательство, которое идет вразрез с тем, что им все это время говорили о войне в Сирии не только их князья, но и их пастыри, объявившие эту войну священной. Что ж, тем хуже для них, потому что в этой войне Бог явно не на их стороне.

Сейчас шокированные пропагандисты всеми силами пытаются поверить сами и убедить других в том, что произошел очередной теракт. Однако ФСБ уже сегодня недвусмысленно заявляет, что фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии, в настоящее время не обнаружено.

«Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета», — сообщают со ссылкой на источник в ФСБ главные российские информагентства.

Так что же получается на данный момент? Уже после того, как Кремль, на протяжении года уничтожавший его ковровыми бомбардировками, взял Алеппо, за одну лишь прошлую неделю Россия заплатила именно за этот Алеппо вот какую цену.

Убит российский посол Карлов в Анкаре - убийца назвал это местью за Алеппо. Уничтожен главный военный оркест страны - имени Александрова, его основной состав вместе с дирижером Валерием Халиловым. Уничтожен глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский (напомним, что за пару дней до этого Шойгу заявил о введении в Алеппо российской военной полиции). Уничтожен глава Департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, автор знаменитого гимна "Вежливые люди". Погибла Доктор Лиза (Елена Глинка) - одна из главных общественных благотворителей, много помогавшая нуждающимся людям, которая, к сожалению, оказалась на одном борту с теми, кто летел устраивать "пляски на костях".

Все эти люди летели в уничтоженный и захваченный Путиным Алеппо. Но убили их не сирийские повстанцы, не террористы запрещенного в России ИГ, не западные ПЗРК, то есть, ничто из того, чего действительно опасались в Кремле или что можно было бы обвинить и чему можно было бы отомстить.

А кто же тогда? И за что? Неужели и сейчас непонятно? И сколько в таком случае еще потребуется таких знаков, чтобы понять? Или, может быть, уже пора серьезно задуматься и изменить свою отношение к вопросам, затрагивающим жизни и судьбы других людей и целых народов?