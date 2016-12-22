Российские раввины и попы разжигают исламофобию в Европе

Раввины и попы "Русского мира", поставленные Кремле и Лубянкой, работать на европейском направлении, в очередной раз решили использовать недавние трагические события в Европе (наезд грузовиком на мирных людей в Берлине) для разжигания в ней исламофобии.

Со стороны прокремлевских раввинов опять отличился Пинхас Гольдшмидт, о котором мы не раз писали. Напомним, что этот деятель, гражданин Швейцарии, непонятно за какие заслуги принятый президентом (в те годы) Медведевым в российское гражданство, возглавляет самозванный Совет раввинов Европы.

Гольдшмидт в очередной раз призвал "все страны Европы, США и Российскую Федерацию быть заодно в стремлении уничтожить исламский терроризм во всех его проявлениях".

Не далеко от него ушел и священник РПЦ Александр Волков, руководитель патриаршей пресс-службы. Он заявил буквально следующее: "Мы видим колоссальную угрозу христианской Европе со стороны агрессивного ислама, который сейчас туда заходит, и его уже практически не остановить".

Далее Волков распалился: "Мы совершенно точно должны все наши силы и ресурсы, которые у нас имеются, направлять на то, чтобы Париж не был превращен в "мечеть Парижской Богоматери". Дай Бог, чтобы наш собор и наш духовный центр в Париже по крайней мере отодвинули эту перспективу".

Какое дело православным попам до Парижа, где их всегда считали дикарями, осталось непонятно. Однако предельно очевидно, что т.н. "российский духовный центр в Париже", открытый недавно за счет российских налогоплательщиков, рассматривается ими как один из форпостов исламофобии в Европе.