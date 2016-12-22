Знамение Аллаха – в Сахаре выпал снег

Сахара - одно из самых жарких мест на планете и увидеть здесь снег может быть удивительным знамением Всевышнего Аллаха.

Но 19 декабря в пустыне впервые почти за 40 лет жители Северной Африки смогли увидеть снег.

Последний раз удивительное явление для этого региона было в 1979 году.

"Все были потрясены снегопадом в пустыне, это очень редкое событие", — сказал фотограф-любитель Карим Бушетата, сделавший снимки в алжирском городе Айн-Сефра на севере пустыни. По его словам, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".



Благодаря своему географическому расположению деревня Аин-Сефра получила имя «Врата в Пустыню»– она находится на стыке Атласских гор и начала пустыни Сахара.