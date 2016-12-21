Исламофоб набросился с бутылкой на мусульманку и стянул с нее платок

Исламофоб города Перта в Австралии совершил акт насилия в отношении мусульманки, сообщает Sydney Morning Herald. Рядом с торговым центром мужчина сказал ей: «С рождеством», на что женщина ответила: «Хороших вам праздников». Слова мусульманки взбесили мужчину и через мгновение он начал оскорблять ее, а потом и бросил в ее лицо бутылку из-под пива, которую держал в руке. Благо он промахнулся, однако, удар пришелся на плечо и шею мусульманки. На этом неадекватный исламофоб не остановился и продолжил свои издевательства над женщиной. Он толкнул мусульманку и сорвал с нее хиджаб с криками: «Нужно отвечать «С рождеством». Женщине удалось спастись, сев на автобус.

Мусульманка обратилась в полицию, однако показания были взяты лишь на следующий день. Также она написала заявление в центр по борьбе с исламофобией, где правозащитники попросили работников торгового центра предоставить записи с камер видеонаблюдения, но им ответили отказом. По словам активистов, они продолжат настаивать на передаче записей, так как те могут помочь в установлении личности нападавшего.

Подобный случай нападения на мусульманку с бутылкой произошел в США. Инцидент произошел 15 ноября, когда студентка университета Вашингтона стала жертвой злоумышленника, ударившего ее по лицу бутылкой. 19 летняя Насро Хассан, носящая хиджаб, после происшествия заявила в полицию, однако, ведомство не провело расследование должным образом и не сообщило в местную студенческую общину о факте нападения. Это вызвало негодование со стороны правозащитной организации Совета по американо-исламским отношениям (CAIR). Ее представители заявили, что девушка подверглась нападению только по причине своего вероисповедания и обратились в ФБР с требованием провести расследование исламофобского акта.

В сети все больше появляется видеоинструкций о том, как мусульманка должна предостеречь и защитить себя от нападения преступника. От советов юристов и рекомендаций носить с собой перцовые баллончики, заканчивая обучению приемам самообороны – вот, что должна знать и уметь мусульманка 21 века.

Информационная война с навешиванием ярлыков не остается только на той стороне экрана. Как это ни печально осознавать, но порой улица становится реальной ареной, где в неравном бою за свою жизнь вынуждена бороться мусульманка.