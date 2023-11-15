Либерасты и кремлядь против независимых мусульман

На прошлой неделе мы писали об удалении администрацией Телеграма крупнейших башкирских оппозиционных каналов (https://golosislama.com/news.php?id=42068).

Уже известно (и особо не скрывается), что атака многочисленных ботов с жалобами шла с территории России, и скорее всего была заказана колониальными властями Башкортостана и российскими спецслужбами.

Но вот что интересно - так как это каналы оппозиционные местной и российской власти, логично было бы предположить, что их поддержат российские либералы. Но нет, если сторонники Навального из Башкортостана просто промолчали по этому поводу (при том, что башкирские патриоты всегда поддерживали их лидера Лилию Чанышеву, упрятанную властями за решетку), то канал известного либерала Андрея Потлицына "Открытая Политика", во время событий в Дагестане требовавший от Меликова утопить дагестанцев в крови, возложил ответственность за удаление башкирских каналов на самих башкирских патриотов, обвинив их в "пещерном антисемитизме".

И это при том, что удаленные башкирские каналы и не поддерживали, и не освещали известные события в Дагестане, а "провинились" лишь в том, что к неудовольствию либералов выступили за независимую Палестину и против геноцида ее мирного населения Израилем.

Казалось бы, это та же позиция по данному вопросу, с которой официально выступают российская власть и ее пропаганда. Однако в разгар удаления в Телеграме пропалестинских исламских телеграм-каналов российские пропагандисты тоже призвали к... борьбе с ними. В частности, финансируемый Кремлем, являющийся его рупором и продвигающий исламофобскую повестку канал Readovka с примерно 2,5 миллионами подписчиков призвал к борьбе с исламскими соцсетями в России и в частности с проектом Umma Life (https://readovka.news/news/170343).

Показательно, что это было сделано почти одновременно с удалением в Телеграме канала руководителя этого проекта Исы Дагестани из-за жалоб либералов на канал "Утро Дагестана", за компанию с которым удалили тех, кто просто сделал его репосты.

По идее, произраильские антикремлевские либералы и пропалестинские кремлевские пропагандисты в этой истории должны были бы занять разные позиции, пытаясь привлечь к себе тех мусульман, которые тактически на одной с ними стороне в борьбе с общим врагом. Но в реальности это совершенно не так, потому что стратегическим врагом и для тех, и для других являются как раз таки независимые исламские силы, тогда как их видимое расхождение по вопросу Израиля и Палестины является исключительно тактическим.