Чьим законам подчиняется Дуров: Телеграм снес главные оппозиционные башкирские каналы

То, что для людей, находящихся на подконтрольных России территориях и ведущих там деятельность, которая в ней признается незаконной, чаты Телеграма небезопасны, было известно уже давно.

Скроншоты из них не раз использовались в материалах уголовных дел, попадая туда то ли от "кротов", которые в эти чаты внедрялись, то ли от администрации Телеграма по запросам российским силовиков - по крайней мере, такая версия давно имеет право на существование, и отметать ее нельзя.

Как бы то ни было, речь шла о чатах, а не о каналах, хотя в последнее время в Беларуси и России бывали случаи, когда при изъятии телефонов подписка на "экстремистские" каналы использовалась для возбуждения уголовных дел, либо же угроы этим. Но сами эти каналы администрация Телеграм не трогала.

Конечно, бывали исключения, в основном, когда телеграм-каналы становились средством координации насильственных акций, либо при выставлении на них контента, связанного с откровенными сценами насилия, секса и т.д.

Неудивительно было и недавнее удаление канала "Утро Дагестана" за координацию того, что было представлено как "еврейский погром". Ни одного еврея в ходе такового, правда, не пострадало (если не считать ими дагестанских ментов), но само это словосочетание в современном мире носит настолько магический характер, что любого обвинения в причастности к этому, без разбора того, что именно и почему там произошло, достаточно для принятия самых суровых мер. Хотя даже с учетом этого стоит отметить, что удаление каналов, которые просто ссылались на "Утро Дагестана" и на которые ссылался он, тоже иначе как погромом не назовешь.

Тем не менее, в контексте указанной "магии" эти меры можно понять (не значит принять). Чего не скажешь о том, что произошло вчера, когда разом были удалены основные башкирские оппозиционные каналы, и близко не причастные ни к каким "еврейским погромам", публикации сцен насилия или чему-либо подобному. А причастные исключительно к жесткой критике колониальной власти в Башкортостане и в некоторых случаях в продвижении идей его независимости.

"Куштау-онлайн", "Тот самый из Башкорт (Руслан Габбасов)", "Башкирский снег", "Комитет башкирского национального сопротивления", "Башкортостан" - все это телеграм-каналы с совокупной аудиторией в десятки тысяч подписчиков. И нет, они не были взломаны, что можно было бы понять, а были закрыты "по многочисленным жалобам пользователей" на "незаконные материалы".

О каких "законах" идет речь? Российской Федерации? То есть, администрация Телеграма признает, что ограничивает ими свободу слова своих пользователей? Но в таком случае завтра могут быть закрыты тысячи каналов, уже не только за призывы к нарушению территориальной целостности России, но и за поддержку сопротивления российской агрессии против Украины или даже просто за "фейки в отношении Вооруженных сил РФ".

Если это так, то Телеграм, который его основатель еще недавно пытался представить как самую свободную в мире социальную сеть, ничем не будет отличаться не только от Фейсбука и Твиттера, но и от российского Вконтакте, создателем которого является тот же самый Павел Дуров, представивший свой отъезд из России следствием давления со стороны ФСБ.

Что ж, нельзя сказать, что для опытных пользователей социальных сетей произошедшее стало сенсацией. Но прецедент этот надо хорошо запомнить, и планируя свою информационную деятельность, и на тот случай, если Дуров завтра снова будет кому-то вешать на уши лапшу про самую свободную в мире социальную сеть.