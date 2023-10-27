Заговорил и сразу умер

Скоропостижная и неожиданная смерть одиозного Абдулкарима Абдулкаримова вызвала радость у одних, печаль у других и споры о том, можно ли публично радоваться его смерти.

Благо, поводы для этой радости он дал не только своим оппонентам по богословским спорам, но и жертвам своего зульма в виде содействия репрессиям врагов Ислама против мусульман или открытого одобрения таковых. В том числе показаний против Абдулмумина Гаджиева, разлученногосо своей семьей на долгие годы, или радости слухами об убийстве Тумсо Абдурахманова. И многим из той же серии.

Мы же укажем на обстоятельства его жизни и смерти. Которая произошла практически сразу после того, как он начал разоблачать тот самый дагестанский муфтият, в котором долгое время работал.

Напомнил, что начинал умерший (по легенде) в вооруженном сопротивлении на Кавказе, потом переселился в Украину, (якобы) чтобы продолжить сопротивление политическими методами, а потом после прибытия в Стамбул загадочно исчез и появился уже в России, куда (по легенде) был выдан. И вот тут началось самое интересное, потому что с таким анамнезом его гарантировано должен был ожидать если не пожизненный, то хотя бы многолетний срок заключения. Однако вместо этого он внезапно получает возможность проповедовать и фактически пристраивается в тот самый дагестанский муфтият, против которого вел войну не на жизнь, а не смерть (якобы).

Стоит ли объяснять, что проповедовать он после этого стал противоположное тому, за что выступал до этого? При этом сменой богословских и политических взглядов он не ограничился, а начал самым ярым и низким образом нападать на тех, кто не устраивал власть и силовиков, превратившись в "мусульманского Соловьева".

И вот, недавно он переехал в Карачаево-Черкесию и начал критиковать уже дагестанский муфтият. Сперва из-за позиции того по Палестине, которая заключается в том, что там смута, а не Джихад (тогда как "СВО", напротив, был ими приравнен к Джихаду). А в последние дни перешел уже к разоблачению верхушки и грязной кухни дагестанского муфтията. И сразу после этого... умер... от сердца.

В этой связи нужно напомнить, что внезапно... "от сердца" умирали многие люди, перешедшие дорогу российским властям и спецслужбам, креатурой которых безусловно является и дагестанский муфтият (https://golosislama.com/news.php?id=39462). В данном же случае отравить бывшего сотрудника муфтията, способного разболтать ненужное, и вовсе не составляло труда - новоявленный диссидент не придумал ничего умнее, чем переехать из одного региона РФ в другой, видимо поверив в гарантии каких-то новых покровителей или кураторов. Но, как это часто бывает в подобных случаях, гарантии не сработали.

Что ж, поводок, одетый на Абдулкалима сразу по возвращении в Россию, оказался слишком коротким. А о том, что стояло за его попыткой из этого поводка выскочить, знает Всевышний Аллах. Перед Которым он теперь предстанет со всем багажом своих дел.