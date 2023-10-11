О чем стоит задуматься мусульманам в Украине

Война в Секторе Газа сейчас в центре внимания сотен миллионов людей, среди которых и русскоговорящие мусульмане, в том числе наши читатели. Поэтому неудивительно, что озвучивание точки зрения, идущей вразрез с настроениями эмоционально накаленной аудитории, вызывает бурную реакцию, как произошло с нашей прошлой статьей по теме "Палестина и ХАМАС".

Помимо солидарности со стороны людей, чье мнение имеет для нас большое значение, за которую мы им выражаем благодарность, мы получили и много критических откликов. На которые, разумеется, заранее рассчитывали. Среди них есть чисто умозрительные и идеологические, ответ на которые потерпит, но есть и насущный практический вопрос, который требует рассмотрения уже сейчас. Причем, это даже не вопрос критики в адрес наш или нашей статьи, а вопрос, который сам по себе важен для нас и части наших читателей. А именно вопрос отношения к Украине поддержавших ее в российско-украинской войне мусульман.

Те, кто говорят о том, что мы заигрались в поддержку Украины и теперь, "когда она показала свое лицо", должны наконец из этой игры выйти, или не хотят, или неспособны понять то, о чем говорится уже примерно десять лет. А именно то, что по крайней мере иностранные мусульманские добровольцы и союзники поддержали не Украину как таковую, и тем более не "за красивые глазки", а как таран и плацдарм в борьбе со своим главным врагом - Кремлем, Москвой, Российской империей в ее разных обличиях и версиях.

Потому что, для тех, кто ставит перед собой задачу освобождения своих захваченных ей народов и стран из под ее вонючего сапога, не сионисты и не Запад, а именно она является главным врагом. И если у этого врага появляется способный противостоять ему враг, который в борьбе против него готов опереться на тех, кто ему противостоит и оказать им политическую и техническую поддержку в продвижении своей повестки, тогда тот, у кого действительно есть свой проект и кто за него борется, от подобной возможности не откажется.

С этой точки зрения, разговоры о том, что из-за поддержки Украиной Израиля подразделения мусульманских добровольцев должны покинуть ряды ее армии, банально исходят из непонимания того, для чего они там находятся. Потому что, Украина на сегодняшний день это единственная страна, которая предоставляет не только физическую площадку для создания костяков будущих национальных армий, но и их легализацию, благодаря которой с их политическими представителями говорят влиятельные политики разных стран, а не включают их в списки международных террористов, как было бы, находись они в Афганистане или Сирии. Что и выбешивало все эти годы Кремль и ФСБ, кричавшие, что Украина стала прибежищем и "прачечной" "экстремистов и террористов". И если бы они отказались от всего этого, это конечно стало бы большим успехом московских друзей "ХАМАС", но точно не самих этих проектов.

Однако все это не значит, что мусульмане должны закрыть глаза на то, что сейчас произошло в Украине, истеблишмент и значительная часть общественного мнения которой заняла крайне одностороннюю позицию без оглядки на своих союзников из числа мусульман. Выводы из этого обязательно нужно сделать, и причем, выводы практические, но те, которые нужны нам, а не нашим врагам.

А вывод этот в общем-то тот же, о котором мы уже писали давно в аналогичных ситуациях. И заключается он в том, что роль мусульманского и еврейского факторов в общественно-политической жизни Украины несопоставима. При этом, если отсутствие в таких вопросах голоса у мусульман является главным образом проблемой самих мусульман как незначительного меньшинства внутри Украины, то абсолютная гегемония сионистов в подобных вопросах ее внешней и внутренней политики является серьезной проблемой ее как страны и ее титульного народа, курс которого в таких вопросах определяет иноэтническая элита.

Почему это проблема скорее для Украины, чем для мусульман? Потому что, прямо скажем, Украина находится и еще не скоро будет находиться в том положении, чтобы как-то влиять на происходящее в мусульманском мире и вредить мусульманам. В отличие кстати от России, которая активно делает именно это. Однако такой своей позицией сионизированный украинский истеблишмент идет против интересов самой Украины, которые требуют сосредоточения западной поддержки на ней, а не ее разматывания по всему миру, которого добивается Кремль.

Посмотрим, как себя вел и ведет в такой ситуации Израиль и его лоббисты. Израильская власть прямым текстом говорила Украине, что не будет поставлять ей оружие, так как боится, что оно попадет ХАМАС (лол). И сейчас ястребы-республиканцы, которые отложили рассмотрение помощи Украине до своего возвращения из каникул, незамедлительно прервали эти каникулы из-за ситуации в Израиле, чтобы проголосовать за поддержку ему. А наиболее откровенные из них прямо говорят, что так как ресурсы США небезграничны, правильнее их направить Израилю.

То есть, ситуация очевидна. Ресурсы Запада действительно небезграничны. Поэтому ему придется выбирать, кому их предоставлять в первую очередь, а кто может подождать. А следующим шагом, если вопрос встанет так, что где-то надо замораживать конфликт, чтобы выиграть войну в другом месте, вопрос может встать так, кем и ради чьей победы можно пожертвовать.

В такой ситуации стратегического выбора, а не болтовни про единый фронт всех светлых сил демократии, та же израильская власть четко демонстрирует позицию отстаивания своих интересов, не считаясь с интересами Украины. И если бы Украиной правили украинцы, они бы вели себя симметрично - добивались бы сейчас урегулирования конфликта в Израиле и Секторе Газа, к которому призывают такие страны как Турция, чтобы ресурсы Запада были направлены на победу Украины. Однако главную скрипку в украинской политике в таких вопросах играют не украинцы, и потому "маємо те що маємо".

Ну а какие же выводы из этого стоит сделать мусульманам в Украине?

Если говорить об иностранных добровольцах и союзниках, то помнить, для чего они там находятся и для чего все это делается, в том числе в аспекте соотношения возможных приобретений и потерь. Понятно, что мусульманские подразделения помогают Украине вести общую борьбу, но надо отдавать себе отчет в том, что даже при всем желании выиграть эту борьбу благодаря им не получится, и при этом помнить, что после этого ее этапа должен начаться другой, ради которого они там и находятся. Для этого у них там должны сохраниться и нараститься, а не исчезнуть все силы.

Если же говорить о мусульманах-украинцах, им бы мы советовали поучиться у своих сограждан еврейской национальности. Наверняка на фронтах есть и такие, однако, еврейское участие бросается в глаза в политике и медиа, где они выступают как украинские политики и украинские журналисты, а вот мусульман там не особо видно.

Поэтому может быть стоит подумать о том, что украинские мусульмане, способные принимать активное участие в политической и общественной жизни страны, нужны там, а не на фронте. И особенно это касается мусульман, из числа этнических украинцев или давно живущих в Украине народов, у которых больше шансов быть принятыми украинским обществом.

Да, понятно, что для того, чтобы политическая жизнь в стране была завтра, нужно отстоять ее сегодня. Однако как говорят сами друзья Израиля вроде Арестовича, сейчас война уже идет не за сохранение государства и нации, а за территории. И есть риск того, что пока на этой войне мусульмане будут проливать свою кровь, конкурирующая группа будет укреплять свое влияние в политике, медиа, бизнесе.

Кстати, это касается не только мусульман. В первые годы войны самые искренние патриоты Украины бросили на фронт своих лучших людей, которые могли бы быть и политиками, и журналистами, и учеными и т.д. И это понятно, и говорит об их искренности. Но может получиться так, что победа будет достигнута, но ее плодами воспользуются другие - не просто другие люди, а те, кто продвигают совсем другие ценности, нежели те, за которые сражались искренние патриоты, будь то мусульмане или просто здравые, консервативно настроенные украинцы.

Поэтому, вся эта ситуация, конечно, не меняет ничего для тех, кто и раньше руководствовался своими стратегическими приоритетами. Но она является хорошим поводом не только освежить их, но и провести переоценку того, как двигаться к своим целям не менее эффективно, чем это делают наши конкуренты.