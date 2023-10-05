Мансура Мовлаева осудили на полгода

Первомайский суд Бишкека 4 октября приговорил уроженца Чечни Мансура Мовлаева к шести месяцам колонии с последующим выдворением за пределы страны за незаконное пересечение границы Кыргызстана. Его защита настаивала на реальном сроке, поскольку Мовлаев опасался пыток со стороны кадыровцев.

Об этом сообщил адвокат Мовлаева Бакыт Автандил.

"Как сказали мои адвокаты, я готов отбыть наказание. Хотя моя статья подразумевает штраф, чтобы сохранить жизнь, я прошу, чтобы мне дали срок два года. Я готов отбыть максимум что полагается по этой статье. Я готов хоть на десять лет сесть здесь в тюрьму, чтобы сохранить свою жизнь", - заявил обвиняемый в последнем слове.

Напомним, 27-летний Мансур Мовлаев – мастер спорта по тхэквондо. В 2018 году он работал инженером в "Чеченэнерго". Некоторые СМИ, а также чеченские оппозиционеры сообщали, что в 2020 году Мовлаева осудили на три года лишения свободы за критику кадыровской администрации, однако по какой именно статье, неизвестно – соответствующего решения нет на сайте судов.

Мовлаева освободили условно-досрочно в 2022 году, но в августе его снова похитили сотрудники ОВД Шалинского района Чечни. Его удерживали в одной из секретных тюрем, но ему удалось сбежать и нелегально, без документов, попасть в Кыргызстан, где преследуемый находится с прошлого года, пишет сайт 24.kg. В России Мовлаева объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме.