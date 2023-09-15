Чеченский оппозиционер Мансур Мовлаев запросил убежище в Кыргызстане

Задержанный в Кыргызстане по обвинению в незаконном пересечении границы 27-летний уроженец Чечни Мансур Мовлаев обратился к властям республики с запросом о предоставлении статуса беженца. В настоящий момент его обращение просматривается государственным комитетом национальной безопасности, сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на адвоката Бакыта Автандила.

"От имени Мансура мы обратились в министерство труда, социального обеспечения и миграции с просьбой предоставить статус временного беженца. Министерство направило запрос в государственный комитет национальной безопасности, чтобы им разрешили допуск к Мовлаеву для оформления официальных документов. Если разрешение будет получено, заявление рассмотрят", - пояснил адвокат Автандил.

Представитель Мовлаева добавил, что на практике комитет часто отказывает в таком допуске, но адвокаты планируют обращаться в органы власти с просьбой о рассмотрении обращения.

Сейчас уроженец Чечни остается в изоляторе, добавил Автандил, со стороны следствия никаких действий с ним не проводится. Для установления его личность был направлен запрос в правоохранительные органы Российской Федерации.

Ранее правоохранители Кыргызстана заявили, что Мовлаев "входил в спящую ячейку из числа ранее судимых последователей террористического подполья"– сторонников радикальных религиозных взглядов. При этом обвинение по террористической статье ему предъявлено не было, уточнил адвокат.

Согласно данным сайта VC.RU, Мансур Мовлаев – мастер спорта по тхэквондо. В 2018 году он работал инженером в "Чеченэнерго".

Некоторые СМИ, а также чеченские оппозиционеры сообщают, что в 2020 году Мовлаева осудили на три года лишения свободы за критику кадыровской администрации Чечни, однако по какой именно статье, неизвестно - соответствующего решения нет на сайте судов.

Сообщается, что Мовлаева освободили условно-досрочно в 2022 году, но в августе его снова похитили сотрудники ОВД Шалинского района Чечни. Мовлаева держали в одной из секретных тюрем, но ему удалось сбежать и нелегально, без документов, попасть в Кыргызстан, где преследуемый находится с прошлого года, пишет сайт 24.kg. В России Мовлаева объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме.