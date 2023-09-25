Олимпиада-2024 в Париже: французским спортсменкам запретили носить хиджаб

Французским спортсменкам не разрешат носить хиджаб во время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут в следующем году, сообщил в воскресенье министр спорта страны.

Выступая в качестве гостя в программе Sunday In Politics, которая выходит на канале France 3, Амели Удеа-Кастера заявила, что ни одному члену французской делегации не будет разрешено носить хиджаб.

«Представители наших делегаций в наших французских командах не будут носить платок», — сказала она, намекнув далее, что ограничения могут быть продлены.

"Что касается позиции Франции по этому вопросу, то благодаря недавнему решению Государственного совета мы очень четко выразили премьер-министру нашу приверженность режиму строгого секуляризма, строго применяемому в области спорта", - сказала она. добавлен. "Это означает запрет любых форм прозелитизма, абсолютный нейтралитет государственной службы".

Заявление прозвучало на фоне повышенного внимания к мусульманской одежде во Франции вскоре после того, как страна ввела запрет на ношение школьницами платья абайи.

Мусульманкам во Франции уже запрещено носить хиджаб в государственных учреждениях, таких как правительственные учреждения, школы и университеты.

У многих работодателей также есть неписаные правила приема на работу женщин, которые носят хиджаб или решили начать носить его во время работы.

Якобы причиной ограничений является соблюдение жесткой французской интерпретации лаицизма, или навязанного государством секуляризма, который запрещает символы религии в государственных учреждениях.

Хотя теоретически ограничения распространяются на все религии, на практике основной мишенью являются мусульманские женщины, которые носят платки или абайи по религиозным или культурным причинам.

Между тем, многие мусульмане призывают единоверцев, как во Франции так и в других странах, бойкотировать парижскую олимпиаду.