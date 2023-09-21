Однодневная война как триумф политической воли

Военная операция против армянских незаконных формирований в Карабахе, названная в Баку контртеррористической и уже вошедшая в историю как "однодневная война", без сомнения войдет в учебники истории как образец военной и политической эффективности.

Особенно с учетом того, что на ее фоне "вторая армия мира", собиравшаяся в ходе "Специальной Военной Операции" взять Киев "за три дня", уже второй год ведет кровопролитнейшую в истории послевоенной Европы войну, число жертв которой с обеих сторон подбирается к полумиллиону только убитыми и в ходе которой стерты с лица земли целые города, районы, затоплены огромные территории и т.д.

На этом фоне почти без жертв, особенно среди мирного населения, без разрушений, за сутки (!) суметь вернуть под контроль государства 30 лет отчужденные от него территории - это действительно высший пилотаж прежде всего руководства Азербайджана.

Однако не будем забывать, что этот триумф - результат долгосрочной стратегии, подготовки, вложений огромных сил и средств, жертв и лишений всего азербайджанского народа в предшествовавшие 30 лет. Поэтому, бесспорно, это его общенациональный успех, и более того, косвенно успех всей мусульманской уммы, которая, как мы уже писали об этом во время предыдущего триумфа Азербайджана во Второй Карабахской войне, отвыкла от таких побед. Ин ша Аллах, время привыкать!

Добавим к этому оправданному пафосу и пару аналитических реплик, потому что такое чудо как бескровная успешная операция на фоне идущей массовой бойни требует и рационального объяснения.

Мы, конечно, не в курсе всех подробностей, но если честно, то выглядит все это так, что это личный успех не только Ильхама Алиева, но и Реджепа Тайипа Эрдогана, следствием которого сейчас должно стать подписание мирного договора Армении сперва с Турцией, а потом и с Азербайджаном с долгожданным открытием коммуникаций, то есть, Зангезурского договора.

Демарш Пашиняна в отношении Москвы, совершенно необъяснимый, если исходить из того, что он собирался бороться за Карабах; армяно-американские военные учения и фактический начавшийся выход Армении из ОДКБ; проведение Азербайджаном этой операции не перед армянскими выборами, что могло бы помешать Пашиняну, а уже после того, как его партия на них одержала победу; отсутствие не только сопротивления со стороны Армении, но и даже намека на него - все это свидетельствует о том, что "специальная военная операция" была согласована основными игроками заранее. И положительная оценка поведения армянских властей во время вчерашнего выступления Ильхама Алиева подтверждает эту догадку...

Следовательно, теперь важно все довести до конца так, чтобы не дать сорваться этой почти идеальной операции. Достигнуть интеграции в правовое и политическое поле Азербайджана согласных в нем жить армян, эвакуировать в Армению несогласных, точечно подавить сопротивление тех, кто его окажет, так, чтобы не дать повод обвинениям в геноциде и т.п. Получить окончательное и официальное признание новых реалий от Армении и помочь ей окончательно оторваться от России, в том числе открыв совместные с Турцией и Азербайджаном логистические проекты.

Мы наблюдаем тектонические геополитические изменения на Кавказе, за которыми должны последовать не менее тектонические изменения в остальной Евразии. Дай Аллах, чтобы они были такими же выгодными для мусульман, как и эти.