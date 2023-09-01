Саудовская Аравия: смертная казнь за твиты

Жителя Саудовской Аравии приговорили к смертной казни за посты в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Приговор 54-летнему учителю на пенсии Мухаммаду аль-Гамди был вынесен 10 июля 2023 года. С адвокатом, отмечает Human Rights Watch, аль-Гамди впервые встретился непосредственно перед судом.

Суд объявил бывшего учителя виновным по ряду пунктов, включая оскорбление короля и наследного принца. Приговор к смертной казни был вынесен на основании твитов, ретвитов и действий аль-Гамди в YouTube.

При этом у бывшего учителя в твиттере (сейчас эта соцсеть называется X) всего 8 подписчиков, а публиковал он в основном ретвиты, а не писал что-то сам.

Брат Мухаммада аль-Гамди — Саид бин Нассер аль-Гамди — оппозиционер, живущий в изгнании в Великобритании. Саид бин Нассер аль-Гамди считает, что уголовное преследование брата связанно, в первую очередь, с тем, что он его родственник.