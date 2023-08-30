Алжир предлагает переходный период для разрешения кризиса в Нигере

Алжир предлагает инициативу по разрешению политического кризиса в соседнем Нигере с шестимесячным переходным периодом под руководством гражданского лица, заявил во вторник министр иностранных дел Ахмед Аттаф.

Аттаф, который недавно совершил поездку по странам Западной Африки, сказал, что «большинство стран, с которыми мы говорили, выступают против военного вмешательства с целью положить конец кризису».

Руководители западноафриканских армий из регионального блока ЭКОВАС встретились в Гане на прошлой неделе, чтобы обсудить возможную военную интервенцию в Нигере после того, как члены президентской гвардии захватили власть в прошлом месяце и создали хунту.

Алжир неоднократно заявлял, что выступает против военного вмешательства, указывая на хаос, который последовал за действиями НАТО в Ливии в 2011 году во время восстания против давнего лидера Муаммара Каддафи.

По словам Аттафа, алжирские официальные лица трижды разговаривали после переворота с военным лидером Нигера , который хочет переходного периода продолжительностью до трех лет.

В рамках своей инициативы Алжир будет добиваться проведения конференции ООН по восстановлению конституционного порядка, предлагать гарантии всем сторонам кризиса и проводить конференцию по развитию в Сахельском регионе, говорится в сообщении, не вдаваясь в подробности.

На прошлой неделе государственное телевидение Алжира сообщило, что президент Абдельмаджид Теббун отказал Франции в разрешении на возможную военную операцию в Нигере, но Франция отрицает, что вообще запрашивала какое-либо такое разрешение.