Дагестан: силовики оккупировали "неспокойное" село

Наряды силовиков 28 августа патрулируют на выездах из села Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана, сообщает сайт Кавказ.Реалии со слов местных жителей. Полиция ходит по домам и проверяет данные сельчан.

"Село оцеплено. Нам не говорят, с чем это связано. Такие действия уже были несколько раз", - сообщил сотрудник администрации села. По его словам, полиция заняла на два дня здание администрации и "дала выходные" на это время ее сотрудникам.

В отделе полиции Хасавюртовского района журналистам ответили, что здесь проводятся плановые мероприятия, так как село "неспокойное". Здание администрации, по словам силовиков, используется, поскольку нужно разместить большое количество сотрудников МВД, "в том числе прибывших из Махачкалы". Имен разыскиваемых власти не называют.

Информацию о проверках подтвердили и в телеграм-канале МВД по Дагестану. Мероприятия полиции и ФСБ направлены на "выявление незаконного оборота оружия и наркотических средств, а также нарушения миграционного учета", написали в ведомстве.

В 2013 году в районе села Муцалаул прошла операция, в ходе которой силовики застрелили трех человек. В 2016 году в Муцалауле, по официальным данным, взорвался член т.н. "бандподполья". В 2012 году здесь во время спецоперации был убит глава так называемой "муцалаульской бандгруппы" и его пособник. Власти утверждают, что они якобы причастны к убийствам полицейских и религиозных деятелей.