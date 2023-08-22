Алжир запретил проход французской военной авиации в Нигер

Сообщается, что Алжир закрыл свое воздушное пространство для французского военного самолета, направлявшегося в Нигер.

«...в соответствии с позицией Алжира, которая категорически отвергает любую военную интервенцию в Нигере как вариант заставить путчистов отказаться от власти и вернуть президента Мохамеда Базума к власти», - сообщает официальное алжирское радио.

Президент Нигера Мохамед Базум был избран два года назад в результате первой мирной демократической передачи власти с момента обретения независимости в 1960 году.

Но 26 июля члены его президентской гвардии вынудили его уйти с поста в результате третьего за несколько лет переворота, ставшего свидетелем многочисленных переворотов в регионе Сахеля. Лидеры переворота в Нигере заявляют, что хотят предотвратить дальнейшие проблемы в экономике и безопасности.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) дало военному совету Нигера недельный срок для возвращения президента Мохамеда Базума, находящегося под домашним арестом.

Поскольку крайний срок истек 6 августа, военные руководители ЭКОВАС согласовали план возможного военного вмешательства в ответ на кризис, при этом армии стран, включая Сенегал и Кот-д’Ивуар, заявили, что готовы участвовать.

ЭКОВАС не сообщило, какими будут его следующие шаги и когда именно.

Между тем, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила 5 августа, что поддержит усилия западноафриканского регионального блока, направленные на подавление военного переворота в Нигере, сообщило министерство иностранных дел Франции в субботу, 19 августа.

В понедельник государственный радиоканал Алжира сообщил, что «военное вмешательство неизбежно».

«Алжир категорически отказался открыть свое воздушное пространство для любых иностранных сил, готовых участвовать в силовой интервенции в Нигере», — подтвердил алжирский радиоканал.

Алжир и Нигер имеют общую границу протяженностью около 1000 километров, а также исторические связи. Некоторые аналитики говорят, что вооруженный конфликт вблизи границ Алжира, в районе, страдающем от террористических организаций, еще больше обременит алжирскую армию.

Правительство Алжира критикует переворот в Нигере, но выступает против любого потенциального вмешательства ЭКОВАС, вместо этого призывая к политическому решению.