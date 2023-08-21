Осенью мигрантов в России могут погнать на убой

На прошлой неделе мы уже освещали идущие по России облавы на мигрантов из Средней Азии, получивших российское гражданство, и призывы видных идеологов "Русского мира" крестить их и отправлять на фронт, воевать с Украиной за свою новую "родину" (https://golosislama.com/news.php?id=41869).

К сожалению, многочисленные источники, как в России, так и на Западе прямо или косвенно подтверждают, что именно "новые россияне" могут оказаться в первых рядах тех, кого пошлют умирать "За Родину, за Путина" уже этой осенью.

Так, американское агентство Bloomberg, часто располагающее инсайдами и многие прогнозы которого сбываются, пишет о том, что Кремль готовится в середине - конце этого сентября начать новую волну мобилизации, по масштабам сопоставимую с той, что была год назад. Или даже превосходящую ее.

А разогрев новой антимигрантской волны, который идет в российских телеграм-каналах с массовой аудиторией, свидетельствует о том, что остроту проблемы отправки нежелающих воевать россиян на фронт, будут частично решать, представляя дело так, что воевать пошлют "черных".

Подобный подход позволил бы Кремлю убить одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, закрыть новым пушечным мясом дыры на все более и более трещащем фронте. С другой стороны, получить поддержку россиян, большинство из которых, как известно живет по принципу "нам не нужно, чтобы у нас свое было, нам нужно, чтобы у вас не было вашего". Особенно, если эти соседи горячо любимые ими "черные".

Что тут можно сказать?

Год назад сотни тысяч "белых" россиян безропотно отправились на моГилизацию, хотя многие были уверены или надеялись, что если Путин решится их принудительно призывать, они восстанут. Ничуть - в самом лучшем случае они разбежались из страны (и молодцы те, кто поступил хотя бы так).

Теперь, этой осенью, видимо, можно будет проверить степень покорности "черных" россиян и их готовность идти на убой, подобно своим "белым" "соотечественникам". А поэтому тех из них, кто не собирается в ответ на это восставать, мы призываем пока не поздно - собирайте вещи и бегите.