Таджики в России: "креститься и на фронт!". Что нужно "русском миру" от "новых россиян"

Мы много и много раз писали о предельной глупости, если они этого не понимают, или же предельной подлости, если они это понимают, но продолжают говорить, тех прокремлевских "мусульманских деятелей", что заявляют об "исламизации России" в результате массовой миграции в нее из Средней Азии, а тем более в случае восстановления единого государства в границах СССР.

Мы много и много раз объясняли с фактами и доказательствами, что российское государство исламофобское не временно и не случайно, не на каких-то отрезках своей истории или из-за злой воли каких-то отдельных правителей или тем более "оборотней в погонах". Напротив, это его изначальный политический и идеологический ген, его историческая миссия, а потому как раз противоположное, то есть нормальное отношение к Исламу и мусульманам следует воспринимать как сбой программы и как недоразумение, которое рано или поздно будет устранено, пока эта программа работает.

В последние дни с массовыми облавами на среднеазиатов, получивших гражданство РФ, для их последующий отправки на фронт, многие могли в этом наглядно убедиться.

Но может быть, кто-то скажет, что эти "новые россияне" пойдут воевать за мусульманское будущее России, которая исламизируется благодаря им?

Человек, которого во всем мире считают одним из главных идеологов путинской России - Александр Дугин, дал в своем блоге исчерпывающий ответ на это предположение (см. фото).

Собственно, комментарии к этому не требуются. Если бы о том, что именно таковы планы "русского мира" на "новых россиян" написали мы, недоброжелатели обвинили бы нас в пропаганде и лжи. Но об этом говорят они сами.