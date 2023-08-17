Рейды за "пушечным мясом" затронули и Чувашию

Вчера мы сообщали о том, как в Санкт-Петербурге силовики устроили рейд на мигрантов и забрали российских граждан в военкомат, чтобы поставить их на учет.

Сообщения самих питерских силовиков звучат так, словно постановка на воинский учет это некая "дополнительная опция" к основным целям рейда.

«Пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство даёт не только права, но и обязанности», — рассказали в питерской главке.

Но уже с уверенностью можно сказать, что это не просто "опция" и не отдельная инициатива силовиков северной столицы. В тот же самый день такие же мероприятия прошли и в других регионах. Например в Чувашии.

Так, в Чебоксарах и Новочебоксарске задерживали мужчин, получивших гражданство России и не вставших на воинский учет, сообщает канал «Про город Чебоксары». Задержанных доставляли в военкоматы.

По данным «Коммерсанта», «в ходе профилактической проверки» на воинский учет было поставлено «около десяти выходцев из республик Средней Азии», которые получили российские паспорта.

«После получения российского гражданства граждане обязаны были в двухнедельный срок встать на воинский учет, однако они эту обязанность проигнорировали. Неаккуратных граждан доставили в городские военкоматы для постановки на воинский учет, против них были возбуждены административные дела по ст. 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету), по которым они наказаны штрафом»,— рассказали в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

В ведомстве отметили, что профилактические рейды в городах Чебоксары и Новочебоксарск проводились два дня, все оштрафованные граждане свою вину в нарушении с постановкой на воинский учет признали, заверив, что впредь такого не допустят.

Еще раз, братья из стран Центральной Азии, которые живут в России - помните, что российские паспорта Москва вам раздает не по доброте душевной и не потому, что внезапно полюбила таджиков и узбеков. Идет большая война, которая может стать еще масштабнее. Вы нужны им на фронте, никто не скрывает даже, что это основная цель сейчас. Кто не хочет погибнуть, держитесь подальше от гражданства РФ.