В Петербурге силовики провели рейд на овощебазе и отвезли в военкомат около 100 мигрантов, принявших российское гражданство

Как сообщает МВД, полицейские в Петербурге провели двухдневный рейд на Софийской овощебазе и доставили в районный военкомат около 100 недавних иностранцев — мигрантов, получивших российские паспорта, но не вставших на воинский учет.

«С точки зрения основной цели рейда данная категория граждан оперативного интереса не представляет. Впрочем, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности. В том числе конституционную обязанность воинской службы», — цитирует сообщение пресс-службы МВД РБК.

Проверку мигрантов на постановку на воинский учет в ведомстве назвали «новой опцией» в рамках профилактических миграционных рейдов. Примечательно, что российские СМИ, сообщившие о рейде, продолжают писать о "мигрантах с российскими паспортами". Гражданин РФ или не гражданин, ты все равно "мигрант".

Что же, яснее некуда, но для тех, кто не понял поясним - выходцы из центральноазиатских стран, получившие гражданство РФ, вам не удастся отсидеться на овощебазах или стройках. Ваша новая родина хочет, чтобы вы послужили пушечным мясом в ее безумной империалистической авантюре. Поэтому будьте готовы к тому, что к паспорту РФ прилагается еще и обязанность воевать и умирать.

С учетом практически явно начавшейся новой мобилизации (впрочем и старая не то чтобы закончилась) это особенно актуально.