Казахстан заблокировал один из рупоров российских пропагандистов

В Казахстане заблокировали российский пропагандистский телеканал "Царьград", владельцем которого является олигарх Константин Малофеев. Об этом сообщает издание Masa.media со ссылкой на министерство информации и общественного развития республики.

Решение о блокировке "Царьграда" было принято после четырех предупреждений о пропаганде экстремизма, вынесенных телеканалу за публикации с заголовками "Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы", "Гнавший русских из Казахстана мамбет [оскорбительное выражение] извинился на камеру" и "Казачьи лампасы раздора: в Казахстане хотят поставить русских на колени?".

Сервис Kaz Blocking Tracker, отслеживающий ограничение доступа к различным сайтам на территории Казахстана, подтверждает, что на данный момент в стране полностью заблокирован веб-ресурс российского телеканала, размещенный на tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv.

Представители российского телеканала пока никак не комментировали блокировку.

По данным "Роскомсвободы", в июле 2020 года YouTube заблокировал канал "Царьграда" без возможности восстановления из-за нарушения экспортного законодательства. В 2022 году против телеканала ввели санкции как против ресурса, способствующего продвижению кремлевской пропаганды и оправданию российской агрессии против Украины.

Российский бизнесмен Константин Малофеев, основатель "Царьграда", также входит в санкционные списки Евросоюза, США и других стран. Он уже более шести лет находится в международном розыске за финансирование так называемой "ДНР" и отрядов добровольцев, воюющих на стороне России в Украине.

Напомним, что именно Казахстан часто определяется российской пропагандой, как следующая после Украины страна в очереди на "денацификацию".