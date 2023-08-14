Российская пропаганда угрожает Казахстану

Российский пропагандист Сергей Мардан, выступая в эфире Соловьев Live, снова начал угрожать Казахстану за неправильное, по его мнению, поведение в отношении России и развязанной ею войны в Украине.

Сергей Мардан возмутился планами властей Казахстана, союзника России по ОДКБ, запретить «этнополитизрованную символику». Как мы сообщали, речь идет, в частности, о символах ЧВК «Вагнер», буквах Z или V, а также эмблем «Рабочей партии Курдистана» и «Восточного Туркестана». Пропагандист стал намекать, что Россия может начать против Казахстана такую же гибридную войну, которую вела против Украины с 2014 года.

«Я уверен, что ответственные лица в России все это прекрасно знают. Все эти факты складываются в отдельную папочку… Тот опыт, который и Россия приобрела после 2014 года, это такой, своеобразный очень опыт. Он многим в будущем может не понравиться… Казахстанцы, поверьте, ничего, кроме проблем, это вам не даст...», - заявил он.

Напомним, что власти Казахстана совместно с Генпрокуратурой прорабатывают введение запрета на товары с «этнополитизированной символикой» в стране. Речь идет, в частности, о символах ЧВК «Вагнер», буквах Z или V, а также эмблем «Рабочей партии Курдистана» и «Восточного Туркестана». Об этом сообщает агентство КазТАГ.

Прокурор отдела защиты общественных интересов Куат Бапинов отметил, что «отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика», которая вызывает неоднозначную реакцию в обществе.

Власти Казахстана совместно с Генпрокуратурой прорабатывают введение запрета на товары с «этнополитизированной символикой» в стране. Речь идет, в частности, о символах ЧВК «Вагнер», буквах Z или V, а также эмблем «Рабочей партии Курдистана» и «Восточного Туркестана». Об этом сообщает агентство КазТАГ.

Прокурор отдела защиты общественных интересов Куат Бапинов отметил, что «отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика», которая вызывает неоднозначную реакцию в обществе.