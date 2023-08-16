Оккупанты занижают число жертв взрыва в Махачкале

Российские оккупационные власти Дагестана занижают количество жертв взрыва в Махачкале, произошедшего в ночь на 15 августа.

Уже на утро того же дня журналистам удалось установить как минимум 35 погибших и десятки раненных (https://golosislama.com/news.php?id=41858).

Меж тем, очевидно, что за прошедшие с тех пор сутки картина, к сожалению, не могла не измениться в худшую сторону. Часть получивших серьезные ранения не могла не умереть, среди найденных позже под завалами не могли не быть и погибшие и т.д.

Однако власти решили "заморозить" число жертв, чтобы не накалять обстановку. Правда, к сожалению, не в реальности (нет силы и мощи ни у кого кроме Аллаха), а в официальных данных - согласно им, погибших и сейчас все те же 35 человек.

Словом, налицо типично российский чиновничий способ решения проблем путем их игнорирования, усиленный в данном случае колониальным хамством. Потому что рассчитывать на то, что люди не узнают реального количества жертв в таком обществе как дагестанское, можно только, если принимать их за идиотов. Или же, если считать, что они все равно стерпят такое отношение к себе.

Что ж, уверены, что дагестанцы сделают для себя очевидные выводы - российская власть не только абсолютно бестолкова в решении насущных проблем населения (не только по Дагестану, но и во всей недостране кроме Москвы и десятка зажравшихся городов), но и относится к этому населению как к безмозглым баранам.