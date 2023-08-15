Чудовищная трагедия в Махачкале: наши мольбы и соболезнования

Редакция "Голоса Ислама" выражает соболезнования всем затронутым чудовищной трагедией, произошедшей сегодня ночью в Махачкале. Все мы принадлежим нашему Господу и к Нему наше возвращение, и да примет Он погибших, исцелит раненных и утешит потерявших близких.

На момент написания этой публикации уже 35 человек погибли и еще десятки ранены в результате взрыва на автозаправочной станции у торгового центра "Глобус".

Нечистоплотные дельцы уже поспешили списать трагедию на "украинских диверсантов", а не которые даже "ваххабистов", однако, причиной ее наиболее вероятно стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

Многих мусульман до глубины души проняли кадры, на которых один из братьев призывал произнести шахаду умирающего. Да примет его Аллах шахидом (а согласно достоверному хадису, умершие от пожара являются шахидами) и да воздаст благом напоминавшему.

В наше и так опасное время, всех призываем к соблюдению мер предосторожности в том, что сопряжено с подобной опасностью. Да убережет Аллах от земного огня и от огня вечного.