Имран Хан приговорен к трем годам тюрьмы

Как сообщает агентство Dawn, в зал суда допустили только адвокатов. У здания суда во время заседания дежурили дополнительные силы полиции.

Сразу же после этого в субботу он Имран Хан был арестован в своем доме. После ареста в соцсети Х (ранее известной как Twitter) было размещено видео, в котором он призвал своих сторонников к протесту.

«Мои соотечественники-пакистанцы, они арестуют меня, и я буду в тюрьме к тому времени, когда это сообщение дойдет до вас. У меня только одна просьба и обращение, чтобы вы не сидели дома молча», — сказал он.

«Это война за справедливость, за ваши права, за вашу свободу… Цепи не просто падают, их нужно разорвать. Вы должны продолжать мирный протест, пока не получите свои права».

Напомним, что Имран Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 по 2022 год. В апреле 2022 года ему вынесли вотум недоверия. В октябре господина Хана отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет.

9 мая текущего года Имрана Хана задержала полиция. Ему и его супруге Бушре Биби предъявили обвинения в коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» с целью хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из бюджета при создании Университета Аль-Кадир. 10 мая суд арестовал господина Хана, что привело к массовым протестам в стране. 11 мая арест признали незаконным, и бывшего премьера отпустили на свободу под залог.