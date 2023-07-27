Военный переворот в Нигере: что известно на данный момент

Военнослужащие Нигера заявили, что отстранили президента Мохамеда Базума от власти поздно вечером в среду, через несколько часов после того, как сотрудники президентской гвардии задержали политика в его официальной резиденции.

В заявлении, переданном по национальному телевидению, старший полковник Амаду Абдраман сказал, что «силы обороны и безопасности… решили положить конец режиму, с которым вы знакомы».

«Это следует из постоянного ухудшения ситуации с безопасностью, плохого социального и экономического управления».

Полковник сказал, что границы страны закрыты, а по всей стране действует комендантский час. Он добавил, что все учреждения страны также были приостановлены.

Абдраман сидел в окружении девяти других офицеров в камуфляжной форме, когда он зачитывал свое заявление. Группа, называющая себя Национальным советом по охране страны, предостерегла от любого иностранного вмешательства.

Объявление было сделано после дня неопределенности, поскольку президент Нигера сообщил, что члены элитного подразделения гвардии участвовали в «антиреспубликанской демонстрации», а информационные агентства сообщили, что Базум удерживается во дворце мятежными силами.

Было неясно, где находился президент во время объявления Абдрамана и подал ли он в отставку.

Соединенные Штаты немедленно призвали к освобождению Базума.