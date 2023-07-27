Военный переворот в Нигере: что известно на данный момент

27 июля в 13:26
Якуб Хаджич
Военнослужащие Нигера заявили, что отстранили президента Мохамеда Базума от власти поздно вечером в среду, через несколько часов после того, как сотрудники президентской гвардии задержали политика в его официальной резиденции.
В заявлении, переданном по национальному телевидению, старший полковник Амаду Абдраман сказал, что «силы обороны и безопасности… решили положить конец режиму, с которым вы знакомы».
«Это следует из постоянного ухудшения ситуации с безопасностью, плохого социального и экономического управления».
Полковник сказал, что границы страны закрыты, а по всей стране действует комендантский час. Он добавил, что все учреждения страны также были приостановлены.
Абдраман сидел в окружении девяти других офицеров в камуфляжной форме, когда он зачитывал свое заявление. Группа, называющая себя Национальным советом по охране страны, предостерегла от любого иностранного вмешательства.
Объявление было сделано после дня неопределенности, поскольку президент Нигера сообщил, что члены элитного подразделения гвардии участвовали в «антиреспубликанской демонстрации», а информационные агентства сообщили, что Базум удерживается во дворце мятежными силами.
Было неясно, где находился президент во время объявления Абдрамана и подал ли он в отставку.
Соединенные Штаты немедленно призвали к освобождению Базума.
«Я разговаривал с президентом Базумом сегодня утром и ясно дал понять, что Соединенные Штаты решительно поддерживают его как демократически избранного президента Нигера», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам в Новой Зеландии.
«Мы призываем к его немедленному освобождению», — сказал он.
Военный переворот, который стал уже седьмым переворотом в регионе Западной и Центральной Африки с 2020 года, может еще больше осложнить усилия Запада по оказанию помощи странам Сахельского региона в борьбе с вооруженными группировками, связанными с «Аль-Каидой» и ИГИЛ.
Нигер, бывшая французская колония, не имеющая выхода к морю, является ключевым союзником западных держав, стремящихся помочь в борьбе с вооруженными группировками, а также ключевым партнером Европейского Союза в борьбе с нелегальной миграцией из стран Африки к югу от Сахары.
У самих США есть две базы дронов в Нигере. У них также есть около 800 военнослужащих, некоторые из которых считаются спецподразделениями, обучающими нигерских военных.
По сути, Нигер — последний союзник США, оставшийся в этом конкретном регионе мира. Правительства соседних Мали и Буркина-Фасо были свергнуты в результате военных переворотов, и обе эти страны изгнали находившихся там французских солдат и обратились за защитой к России. Не удивительно, что США наблюдают с большой тревогой за происходящим в этой стране.
Тем временем Организация Объединенных Наций осудила очевидный переворот.
Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что он «самым решительным образом осуждает любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое управление, мир и стабильность в Нигере».
Он также призвал всех участников проявлять сдержанность и «обеспечить защиту конституционного порядка».
Франция также «решительно осудила все попытки силой захватить власть» в Нигере.
Ранее в среду комиссии Африканского союза и Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) охарактеризовали действия против Базума как попытку свергнуть политика, который был избран президентом два года назад в ходе первой мирной демократической передачи власти в стране. с момента обретения независимости от Франции в 1960 г.
Президент Нигерии Бола Тинубу, избранный в этом месяце председателем комиссии ЭКОВАС, заявил, что руководство регионального блока будет сопротивляться любым попыткам свергнуть правительство Нигера.
«Всем игрокам в Республике Нигер должно быть совершенно ясно, что руководство региона ЭКОВАС и все любители демократии во всем мире не потерпят никакой ситуации, которая выводит из строя демократически избранное правительство страны», — говорится в заявлении Тинубу.
«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы демократия прочно укоренилась, взлелеялась, прочно укоренилась и процветала в нашем регионе».