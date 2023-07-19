Москва умудряется отталкивать последних союзников

Поразительно, но лишившаяся всех солидных союзников и вогнавшая в себя в компанию маргинальных режимов путинская Россия умудряется в критически важный для себя момент настраивать против себя и их. Теперь это случилось с хомейнистским Ираном, который до недавнего времени был главным поставщиком "шахедов", превращаемых в "герани", которыми рашисты атакуют Украину.

Произошло это после того, как на состоявшейся встрече министров иностранных дел России и стран Арабского (Персидского) залива при поддержке Москвы был согласован план, которым предусматривается деоккупация Ираном захваченных им у ОАЭ островов Абу Муса, Большой Томб и Малый Томб.

Наше отношение к хомейнистскому Ирану известно, и разумеется, мы за то, чтобы он и вернул суннитским странам все захваченные у них территории, и вывел из них все свои войска, и предоставил право на самоопределение всем неперсидским, в частности суннитским народам, удерживаемым в его составе.

Но то позиция мусульман-суннитов, а для чего Иран ради ОАЭ против себя настраивает Москва, повязавшая себя с ним, начиная со вторжения в Сирию, уму непостижимо. Проамериканские (несмотря на все игры с Китаем) ОАЭ все равно ей союзником не станут, а вот Тегеран на действия Москвы отреагировал предельно жестко, не только публично поддержав территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, но и порекомендовав России сперва вернуть Курильские острова в Японии, а уже потом совать свой пятак в чужие дела.

В итоге, практически за один июль Москва своими действиями умудрилась серьезно ухудшить отношения с таким важным партнером как Анкара (курсом на отказ от зерновой сделки, спровоцировавшим Эрдогана на ответные действия https://golosislama.com/news.php?id=41765) и почти потерять такого союзника как Тегеран.

"Все, что делает дурак, все он делает не так" - гласит русская поговорка. Впрочем, это замечательно, потому что чем хуже для них, тем лучше для нас.